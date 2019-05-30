2019-05-30T15:38:08+03:00
Происшествия

Суд назначил курянину неустойку по алиментам почти в 200 тысяч рублей

Мужчина задолжал 8-летней дочери 370 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянину придется заплатить более полумиллиона рублейКурянину придется заплатить более полумиллиона рублейФото: Светлана ВОЛКОВА
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В прокуратуру обратилась курянка с заявлением о нарушении прав ее малолетней дочери на своевременное получение алиментов. С 2015 года на исполнении в службе судебных приставов находится судебный приказ о взыскании с 32-летнего жителя Золотухинского района алиментов на содержание 8-летней дочери.

Как показала проверка, ответчик с 2015 года алименты выплачивал несвоевременно, образовалась задолженность в 370 тысяч рублей.

Прокурор направил в суд иск о взыскании неустойки по алиментам в сумме 192 тысяч рублей. Требования полностью удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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