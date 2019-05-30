Курянин погиб, заступившись за свою девушку

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-30T16:21:34+03:00

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В суд передано дело против курянина, которого обвиняют в умышленном убийстве.

Как установило следствие, между 24-летним жителем Октябрьского района и его 22-летним знакомым возникла конфликтная ситуация из-за того, что подсудимый неуважительно высказался в адрес девушки оппонента.

Вечером 24 февраля молодые люди встретились для выяснения отношений. Во время разговора между ними возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой 24-летний курянин нанес знакомому не менее семи ударов ножом в грудь.

От полученных ранений молодой человек скончался.

Прокурор Октябрьского района направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU