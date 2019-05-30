Курянин погиб, заступившись за свою девушку
В суд передано дело против курянина, которого обвиняют в умышленном убийстве.
Как установило следствие, между 24-летним жителем Октябрьского района и его 22-летним знакомым возникла конфликтная ситуация из-за того, что подсудимый неуважительно высказался в адрес девушки оппонента.
Вечером 24 февраля молодые люди встретились для выяснения отношений. Во время разговора между ними возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой 24-летний курянин нанес знакомому не менее семи ударов ножом в грудь.
От полученных ранений молодой человек скончался.
Прокурор Октябрьского района направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU