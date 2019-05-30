В Курской области готовят военных водителей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-30T15:08:49+03:00

Юноши учатся водить военные автомобили «КАМАЗ», «УРАЛ» и другие Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В курском ДОСААФе на автодромах юноши учатся водить военные автомобили «КАМАЗ», «УРАЛ» и другие. Также здесь готовят стрелков-парашютистов для службы в ВДВ. Парашютному делу будущих бойцов обучают в аэроклубе поселка Рышково. После теоретических занятий ребята смогут совершить по три прыжка.

Курские призывники, прошедшие школу ДОСААФ, получают знания по основам военной подготовки в достаточно широком диапазоне. Благодаря этому курсанты отправляются служить сразу в часть, минуя учебные подразделения.

Немало новобранцев идут служить с водительскими удостоверениями категории «Д» и «Е». Подготовка таких специалистов осуществляется в курском отделении (ул. Сумская, 5) и железногорском отделении (ул. Гагарина, 10) ДОСААФ.

Призывникам 2019 года, чтобы пройти обучение в ДОСААФ, надо взять направление в муниципальном отделении военного комиссариата Курской области. Обучение бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU