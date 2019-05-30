В Курской области готовят военных водителей
В курском ДОСААФе на автодромах юноши учатся водить военные автомобили «КАМАЗ», «УРАЛ» и другие. Также здесь готовят стрелков-парашютистов для службы в ВДВ. Парашютному делу будущих бойцов обучают в аэроклубе поселка Рышково. После теоретических занятий ребята смогут совершить по три прыжка.
Курские призывники, прошедшие школу ДОСААФ, получают знания по основам военной подготовки в достаточно широком диапазоне. Благодаря этому курсанты отправляются служить сразу в часть, минуя учебные подразделения.
Немало новобранцев идут служить с водительскими удостоверениями категории «Д» и «Е». Подготовка таких специалистов осуществляется в курском отделении (ул. Сумская, 5) и железногорском отделении (ул. Гагарина, 10) ДОСААФ.
Призывникам 2019 года, чтобы пройти обучение в ДОСААФ, надо взять направление в муниципальном отделении военного комиссариата Курской области. Обучение бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU