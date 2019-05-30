Курские спасатели предупреждают о сильной жаре с ливнями

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-30T14:13:42+03:00

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С вечера 30 мая и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, днем местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, ливни, местами грозы, град.

Ветер южный ночью 4-9 м/с, днем с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-19 м/с. Температура ночью составит +13…+18 °С, днем +27…+ 32 °С.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU