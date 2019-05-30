БИ-2 выступили с оркестром курской филармонии

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-30T13:53:23+03:00

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29 мая в Курске прошел долгожданный концерт группы «БИ-2».

Выступление прошло с аншлагомФото: Светлана ВОЛКОВА

Группа горячо любима российской публикой еще с 90х, когда стала культовой после выхода фильма Алексея Балабанова «Брат», в котором некоторые песни команды были использованы в качестве саунд-трека. В частности, это хит 90х «Полковнику никто не пишет», который БИ-2 до сих пор исполняют практически на каждом концерте по просьбе публики. Так было и на сей раз.

Свободных мест в СКК не былоФото: Светлана ВОЛКОВА

Но в целом команда представила зрителям совершенно новую программу, изюминкой которой стал симфонический оркестр. В Курске с БИ-2 играл оркестр местной филармонии, причем очень и очень прилично. Довольны остались и сами музыканты.

С БИ-2 сыграли курские музыкантыФото: Светлана ВОЛКОВА

Нынешний гастрольный тур приурочен к выходу нового альбома с оркестром «Би-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra VOL. 3», который вышел 12 апреля этого года. В альбоме есть песни из «Горизонта событий», представленного в 2017 году, а также другие треки, прежде не издававшиеся в симфонической аранжировке. Теперь они звучат по-новому.

Новый альбом команда создавала в трех странахФото: Светлана ВОЛКОВА

Пластинку записывали в Чехии и России, а сведение и мастеринг музыканты делали в Великобритании, в знаменитой лондонской студии на Abbey Road. С БИ-2 в этот раз работал известный звукоинженер Сэм Окелл. Он известен своим сотрудничеством с Beatles, Graham Coxon, One Direction. Окелл помогал им сводить альбомы.

Некоторые песни прозвучали в новой аранжировкеФото: Светлана ВОЛКОВА

Услышать композиции с этого альбома в оркестровой обработке поклонники группы смогли и на концерте в Курске. Зал СКК был полон, причем публика была самых разных возрастов – от самых юных до старых поклонников.

Фотогалерею с концерта смотрите на нашем сайте.

БИ2 29.05.19.

ИСТОЧНИК KP.RU