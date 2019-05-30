2019-05-30T13:05:14+03:00
Здоровье

В Курске открылась выставка прозрачных фигур

Экспозиция рассказывает о болезни Бехтерева [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Фигуры стоят на площади ПерекальскогоФигуры стоят на площади ПерекальскогоФото: Светлана ВОЛКОВА
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30 мая на площади перед Курским медуниверситетом открылась выставка «Болезнь молодых, или жизнь с болью». Экспонаты выставки - девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками. За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй историй людей с болезнью Бехтерева.

Любой желающий может сфотографироваться здесь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Любой желающий может сфотографироваться здесьФото: Светлана ВОЛКОВА

- Экспозиция создана для информирования врачебного сообщества и пациентов о важности ранней диагностики болезни Бехтерева и привлечение внимание широкой аудитории к этой значимой медико-социальной проблеме, - отмечают организаторы. - Один из самых распространенных симптомов этого тяжелого заболевания - боль в спине, с которой многие из нас живут, не придавая ей особого значения, подвергая себя опасности развития необратимых последствий.

Выставка открыта до 13 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка открыта до 13 июняФото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка световых скульптур «Болезнь молодых, или жизнь с болью» проводится по инициативе межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева», при поддержке общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России». Впервые выставка была представлена в 2017 году в Москве, затем демонстрировалась в 2017-18 годах на различных площадках столицы, а также с успехом прошла в Казани, Туле и Уфе.

Экспозиция выглядит необычно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Экспозиция выглядит необычноФото: Светлана ВОЛКОВА

Организаторы предлагают курянам сфотографироваться с фигурами и выложить фото в сеть для привлечения внимания к этой медицинской проблеме.

Фигуры привлекают внимание прохожих и студентов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фигуры привлекают внимание прохожих и студентовФото: Светлана ВОЛКОВА

Увидеть выставку можно до 13 июня.

Выставка фигур в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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