2019-05-30T11:20:47+03:00
Деловой Курск

В Курской области применят новую технологию ремонта дорог

Всего в область привезут 60 тонн так называемого холодного асфальта
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курские дороги будут асфальтировать по новой технологииКурские дороги будут асфальтировать по новой технологииФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В регион уже поступила битумоминеральная холодная смесь из Рязани. Всего в область привезут 60 тонн так называемого холодного асфальта, из них в Курск в настоящее время передано 18 тонн смеси.

Сейчас определяются пилотные участки, где будут протестированы технология и материал. В дальнейшем, если нареканий на холодный асфальт не возникнет, главы муниципальных образований совместно с подрядными организациями определят конкретные участки для обработки их этой смесью, сказали в обладминистрации.

Огромным преимуществом холодного асфальта можно назвать оперативность устранения аварийных дефектов при его использовании. Специалисты отмечают также высокую производительность и низкие затраты на выполнении работ с битумоминеральной холодной смесью. Холодные асфальтобетонные смеси отличаются от традиционных возможностью сохранения готового к употреблению материала в рыхлом состоянии довольно длительное время, а также его последующей укладкой при сравнительно низких температурах, добавили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24