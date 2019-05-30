В Курской области применят новую технологию ремонта дорог

СЕГОДНЯ 11:20 2019-05-30T11:20:47+03:00

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В регион уже поступила битумоминеральная холодная смесь из Рязани. Всего в область привезут 60 тонн так называемого холодного асфальта, из них в Курск в настоящее время передано 18 тонн смеси.

Сейчас определяются пилотные участки, где будут протестированы технология и материал. В дальнейшем, если нареканий на холодный асфальт не возникнет, главы муниципальных образований совместно с подрядными организациями определят конкретные участки для обработки их этой смесью, сказали в обладминистрации.

Огромным преимуществом холодного асфальта можно назвать оперативность устранения аварийных дефектов при его использовании. Специалисты отмечают также высокую производительность и низкие затраты на выполнении работ с битумоминеральной холодной смесью. Холодные асфальтобетонные смеси отличаются от традиционных возможностью сохранения готового к употреблению материала в рыхлом состоянии довольно длительное время, а также его последующей укладкой при сравнительно низких температурах, добавили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU