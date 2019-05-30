Летний сезон пикников «Зона газона» стартует в Курске
Торжественное открытие сезона образовательных пикников проекта «Зона газона» под названием «Привет, лето!» состоится 31 мая в 16:00 в Детском парке (Курск, пл. Перекальского).
В день открытия будут работать восемь тематических площадок. Гостей ждут мастер-классы по актерскому мастерству, танцевальным направлениям, визажу, дизайну одежды, аниматорские программы и квесты, спортивные тренировки, чемпионаты по настольным играм, лекции о личностном развитии, презентации от волонтеров и беседа с известными спикерами о политике.
Помимо образовательной программы, участников пикника ждут выступления творческих молодежных коллективов, подарки от партнеров, фотозоны.
Проект «Зона газона» в этом году открывает уже третий сезон. Мероприятия на свежем воздухе вызывают интерес не только у молодежи, но и у людей старшего поколения. За два года работы «Зону газона» посетили свыше двух тысяч человек. Проект дважды получал грант Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2017 и 2018 годах.
Подробная информация о «Зоне газона» на vk.com/zonagazona46.
ИСТОЧНИК KP.RU