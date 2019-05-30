Жителя Курска осудили за хранение взрывпакета и кражу туй

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-30T11:06:27+03:00

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Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя города Курска. Мужчину признали виновным в незаконном хранении взрывного устройства и краже пяти декоративных туй.

13 лет назад 36-летний курянин вернулся со срочной службы, прихватив с собой взрывпакет. Все эти годы он хранил взрывное устройство дома. Обнаружили его полицейские при осмотре домовладения. Экспертиза показала, что изъятое устройство пригодно для производства взрыва. Подсудимый сказал, что хотел использовать его на Новый год.

Также курянина признали виновным в похищении пяти декоративных туй общей стоимостью десять тысяч рублей. Злоумышленнику назначили наказание в виде полутора лет. лишения свободы условно с испытательным сроком – один год.

ИСТОЧНИК KP.RU