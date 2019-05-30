Курские бегуны завоевали два «золота» на Кубке России

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-30T10:17:15+03:00

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Курские спортсмены Максим Федяев и Дина Александрова завоевали золотые медали на Кубке России по легкой атлетике. Максим Федяев стал лучшим в забеге на дистанции 400 метров, финишировав с результатом 0:46:55 сек. Дина Александрова победила в забеге на 1500 метров с результатом 04:13:02 сек.

Кубок России по легкой атлетике проходил с 27 по 29 мая в Сочи. В нем принимали участие сильнейшие российские легкоатлеты. Спортсмены разыграли награды в беге на различные дистанции, эстафете, прыжках в длину и высоту, в соревнованиях по метанию молота, диска, ядра и копья.

ИСТОЧНИК KP.RU