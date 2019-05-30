Под Курском сгорела «Газель»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-30T09:46:49+03:00

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29 мая примерно в 16:45 в Курчатове на улице Энергетиков загорелся автомобиль «Газель». На место ЧП приехали огнеборцы пожарно-спасательной № 7 города Курчатова, сотрудники полиции и скорая помощь.

Возгорание локализовали в 16:52, ликвидировали - в 16:54. Автомобиль сгорел полностью. Из людей никто не пострадал, сообщили в региональном МЧС.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU