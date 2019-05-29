На двух курян завели дела за уклонение от службы

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-29T17:08:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Двух призывников 21 года и 24 лет обвиняют в умышленном уклонении от прохождения военной службы, сообщили в прокуратуре. По заключению медицинской комиссии при первоначальной постановке на воинский учет они признаны годными к службе в армии. На время обучения в образовательных учреждениях им была предоставлена отсрочка. Однако после окончания учебного заведения молодые люди длительное время не являлись в Военный комиссариат по повесткам, рассказали в ведомстве. В последующем, явившись для прохождения медицинского обследования, в установленные сроки его не завершили, медицинские документы не предоставили.

Против молодых людей завели два уголовных дела по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

ИСТОЧНИК KP.RU