2019-05-29T15:29:57+03:00
Происшествия

В Курске "паровозиком" столкнулись три легковушки

По предварительным данным никто не пострадал [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с места аварииФото с места аварии
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ДТП произошло около десяти часов утра в Курске на проспекте Кулакова, в районе остановки общественного транспорта «Улица Черняховского».

По словам очевидцев здесь столкнулись три легковых автомобиля: Лада Ларгус, Рено Логан и ВАЗ-2104. По предварительной информации, никто не пострадал, на месте работает полиция.

"Паровозик" образовался под Сеймским мостом из машин, двигавшихся в сторону центра со стороны Сеймского округа. Также на место ДТП выезжали пожарная и скорая.

Из-за ДТП в этом районе образовалась пробка, движение было возобновлено в полном объеме лишь в середине дня.

В Курске произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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