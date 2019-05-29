В Курске "паровозиком" столкнулись три легковушки
ДТП произошло около десяти часов утра в Курске на проспекте Кулакова, в районе остановки общественного транспорта «Улица Черняховского».
По словам очевидцев здесь столкнулись три легковых автомобиля: Лада Ларгус, Рено Логан и ВАЗ-2104. По предварительной информации, никто не пострадал, на месте работает полиция.
"Паровозик" образовался под Сеймским мостом из машин, двигавшихся в сторону центра со стороны Сеймского округа. Также на место ДТП выезжали пожарная и скорая.
Из-за ДТП в этом районе образовалась пробка, движение было возобновлено в полном объеме лишь в середине дня.
В Курске произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей.
ИСТОЧНИК KP.RU