В Курске "паровозиком" столкнулись три легковушки

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-29T15:29:57+03:00

По предварительным данным никто не пострадал [фото, видео]

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ДТП произошло около десяти часов утра в Курске на проспекте Кулакова, в районе остановки общественного транспорта «Улица Черняховского».

По словам очевидцев здесь столкнулись три легковых автомобиля: Лада Ларгус, Рено Логан и ВАЗ-2104. По предварительной информации, никто не пострадал, на месте работает полиция.

"Паровозик" образовался под Сеймским мостом из машин, двигавшихся в сторону центра со стороны Сеймского округа. Также на место ДТП выезжали пожарная и скорая.

Из-за ДТП в этом районе образовалась пробка, движение было возобновлено в полном объеме лишь в середине дня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kursk.kp.ru/video/embed/711701" frameborder="0"></iframe> В Курске произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU