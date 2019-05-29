2019-05-29T14:42:21+03:00
Происшествия

В курском лесу свалку засыпали землей

Вывозить мусор подрядчик не собирался, он просто его закопал
Ольга ДАНИЛОВА
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Проблема вывоза мусора все еще остается актуальной для КурскаПроблема вывоза мусора все еще остается актуальной для КурскаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Активисты проверили работу подрядной организации по ликвидации несанкционированной свалки на территории «зеленого щита» Курска – в Поповском лесу. Проверка показала, что предприятие не убрало мусор, а просто его закопало. Общественники обратились в департамент экологической безопасности и природопользования Курской области с просьбой проверить качество проведенных работ по ликвидации несанкционированной свалки.

Сделав несколько контрольных раскопов в логу Поповского леса, общественники установили, что мусор не вывезли. Он остался в земле.

- Территорию немного разровняли, засыпав ее землей. А мусор как был, так и остался – бутылки, листва, полиэтилен, бордюры с городских дорог. Если бы отсюда вывезли мусор, появился бы склон. Но рельеф не изменился, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Курской области Артем Белоконь.

Эксперт отметил, что мусор, который захоронен под грунтом, собран с городских улиц. Из-за высокого содержания канцерогенов и тяжелых металлов он представляет опасность для природы: при разложении вредные вещества попадают не только в почву, но и в грунтовые воды, которые питают лес.

Напомним, в апреле активисты выявили несанкционированную свалку, образованную предприятием за границей своей территории, прилегающей к Поповскому лесу, который вошел в «зеленый щит» Курска. После проверки общественников в ситуацию вмешался врио губернатора Курской области Роман Старовойт, который заявил о необходимости навести порядок в лесу. Руководство предприятия пообещало убрать свалку к 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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