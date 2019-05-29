В курской Асеевке оцифруют редкие книги
Электронные копии изданий разместят на площадке Национальной электронной библиотеки
Познакомиться с редкими книгами теперь можно будет в электронном видеФото: Из архива КП.
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Около 80 редких книг, изданных в Курской области в начале прошлого века, оцифруют сотрудники научной библиотеки имени Асеева в Курске за шесть лет реализации нацпроекта "Культура".
Электронные копии изданий разместят на площадке Национальной электронной библиотеки. Среди них издания наших выдающихся деятелей, например, работы известного астронома Федора Семенова, а также ряд других редчайших изданий, в том числе, статистические сборники архивного характера.
ИСТОЧНИК KP.RU