В курской Асеевке оцифруют редкие книги

СЕГОДНЯ 14:27 2019-05-29T14:27:20+03:00

Познакомиться с редкими книгами теперь можно будет в электронном виде Фото: Из архива КП.

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Около 80 редких книг, изданных в Курской области в начале прошлого века, оцифруют сотрудники научной библиотеки имени Асеева в Курске за шесть лет реализации нацпроекта "Культура".

Электронные копии изданий разместят на площадке Национальной электронной библиотеки. Среди них издания наших выдающихся деятелей, например, работы известного астронома Федора Семенова, а также ряд других редчайших изданий, в том числе, статистические сборники архивного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU