В Курске водитель «Соляриса» сбил девятилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-29T14:17:51+03:00

Подросток получил ранение и был доставлен в Областную клиническую больницу Курска Фото: Из архива "КП"

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28 мая примерно в 14:10 водитель автомобиля «Хендай Солярис» двигался по Магистральному проезду со стороны улицы 1-й Степной в направлении улицы Магистральной.

Напротив дома № 12 он сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток получил ранение и был доставлен в Областную клиническую больницу Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU