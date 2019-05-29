2019-05-29T14:17:51+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Соляриса» сбил девятилетнего ребенка

Мальчика увезли в больницу
Яна ШЕЛЕСТ
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Подросток получил ранение и был доставлен в Областную клиническую больницу КурскаПодросток получил ранение и был доставлен в Областную клиническую больницу КурскаФото: Из архива "КП"
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28 мая примерно в 14:10 водитель автомобиля «Хендай Солярис» двигался по Магистральному проезду со стороны улицы 1-й Степной в направлении улицы Магистральной.

Напротив дома № 12 он сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток получил ранение и был доставлен в Областную клиническую больницу Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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