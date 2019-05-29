В Курске водитель «Соляриса» сбил девятилетнего ребенка
Мальчика увезли в больницу
Подросток получил ранение и был доставлен в Областную клиническую больницу КурскаФото: Из архива "КП"
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28 мая примерно в 14:10 водитель автомобиля «Хендай Солярис» двигался по Магистральному проезду со стороны улицы 1-й Степной в направлении улицы Магистральной.
Напротив дома № 12 он сбил девятилетнего ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Подросток получил ранение и был доставлен в Областную клиническую больницу Курска, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU