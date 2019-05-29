Курян приглашают посмотреть кино под открытым небом

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-29T14:04:45+03:00

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1 июня в 21:00 курян приглашают на просмотр семейного кино «Сокровища Ермака» под открытым небом на Театральную площадь в рамках проекта Курского областного киновидеофонда «Открытый экран». Проект стартовал 17 мая, в рамках него до конца августа будет проведено 74 кинопоказа.

Аннотация к фильму: После того, как одиннадцатилетний пермский школьник Костя, самозабвенно влюбленный в археологию, находит на учебных раскопках древний ларец Строгановых с картой, начинается настоящая охота за легендарным кладом Ермака. Карта оказывается моментально похищенной бандитами. Но у Кости остаются фотография карты и ключ, о существовании которого бандиты уже догадались. Мальчик отправляется на поиски сокровищ, предварительно убедив родителей, что всего лишь едет в деревню к бабушке. Когда-то из-за этого клада погиб дед мальчика, известный археолог, и Костя решительно настроен осуществить его мечту. Неожиданно для Кости вместе с ним увязывается Маша, девочка-сорванец, сбежавшая из дома. Вдвоем дети умудряются скрываться и от бандитов, и от полиции, проявляя чудеса изобретательности и медленно, но верно, шаг за шагом, приближаясь к кладу.

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU