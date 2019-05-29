2019-05-29T13:27:58+03:00
Недвижимость

Курских энергетиков обязали заменить ветхие трубы

Иск в суд направил прокурор
Яна ШЕЛЕСТ
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Требования прокурора суд полностью удовлетворилТребования прокурора суд полностью удовлетворилФото: Из архива "КП"
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Прокуратура города Курска провела проверку исполнения законодательства о теплоснабжении. Было установлено, что в 2018 году теплосетевая «Квадра» не отремонтировала ветхий участок труб, расположенный на улицах Володарского и Мирная.

Эти работы были предусмотрены схемой теплоснабжения г. Курска и инвестиционной программой филиала на 2018 год. В результате жители многоквартирных домов не получили качественную услугу по теплоснабжению.

Прокурор направил в суд иск, в котором поставил вопрос об обязании ПАО «Квадра»-«Курская генерация» провести работы по реконструкции указанного объекта. Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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