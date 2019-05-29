2019-05-29T12:04:09+03:00
Общество

В Курск привезли очередной электробус

Они, как и остальные, будет перевозить жителей поселка Северный
Яна ШЕЛЕСТ
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Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человекСалон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек
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В Курск прибыл четвертый электробус. Его подготовка пройдет по прежней схеме: наладка, обкатка, выход на маршрут. Транспорт прибыл прибыл из волжского города Энгельс. Он будут обеспечивать пассажироперевозку жителей поселка Северный.

Как мы уже сообщали, первый электробус добрался до Курска в январе. Второй — 9 мая. Столь большой перерыв объясняется кризисом завода «Тролза», производящего их. Всего в Курск планируют доставить пять электробусов.

Модифицированный троллейбус с динамической подзарядкой может преодолевать до 20 километров без подключения к контактной сети. Салон инновационного транспорта рассчитан на 85 человек, из них сидячих мест – 29.

Троллейбус низкопольный, оснащен откидным трапом, в салоне имеются специально отведенные места для инвалидных колясок. Установлена современная система безопасности и информирования пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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