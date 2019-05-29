СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-29T11:46:43+03:00

С этого года выпускники не могут сдавать и базовый, и профильный экзамен

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Сегодня более 4,5 тысяч выпускников Курской области сдают ЕГЭ по математике. И профиль, и базу в один день. Для сдачи базового уровня дается три часа. Профильный уровень необходимо написать за 3 часа 55 минут.

Все аудитории, где проходят экзамен оборудованы камерами видеонаблюдения. С этого года выпускники не могут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше. Каждый выбрал для себя что-то одно.

Те, кто не сдаст предмет, смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ, и сдать экзамен в резервные сроки. Например, не справившись с профильным уровнем, выпускник может сдать базовый и получить аттестат об окончании школы.

Для получения аттестата ребятам необходимо набрать 27 баллов на профильной математике или 3 на ЕГЭ по базовой математике.

ИСТОЧНИК KP.RU