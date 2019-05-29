2019-05-29T11:46:43+03:00
Общество

Более 4,5 тысяч выпускников Курской области сдают ЕГЭ по математике

С этого года выпускники не могут сдавать и базовый, и профильный экзамен
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Все аудитории, где проходят экзамен оборудованы камерами видеонаблюденияВсе аудитории, где проходят экзамен оборудованы камерами видеонаблюденияФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Сегодня более 4,5 тысяч выпускников Курской области сдают ЕГЭ по математике. И профиль, и базу в один день. Для сдачи базового уровня дается три часа. Профильный уровень необходимо написать за 3 часа 55 минут.

Все аудитории, где проходят экзамен оборудованы камерами видеонаблюдения. С этого года выпускники не могут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше. Каждый выбрал для себя что-то одно.

Те, кто не сдаст предмет, смогут изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ, и сдать экзамен в резервные сроки. Например, не справившись с профильным уровнем, выпускник может сдать базовый и получить аттестат об окончании школы.

Для получения аттестата ребятам необходимо набрать 27 баллов на профильной математике или 3 на ЕГЭ по базовой математике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В курском лесу свалку засыпали землей
В курской Асеевке оцифруют редкие книги
В Курске водитель «Соляриса» сбил девятилетнего ребенка
Курян приглашают посмотреть кино под открытым небом
Курских энергетиков обязали заменить ветхие трубы
В Курск привезли очередной электробус
Северо-запад Курска остался без холодной воды
В Курске из-за собаки в салоне не смогли эвакуировать автомобиль
Под Курском в деревне нашли артснаряд
Этим летом в Курской области откроют 21 загородный лагерь
В Курске инвалид не могла получить инсулин
Изменилась программа Среднерусского Экономического Форума, который пройдет в Курске
В Курске стартует проект «Зона газона»
В Курске разыскивают похитительницу очков
1 июня в центре Курска перекроют движение
Горячую воду в Сеймском округе дадут 29 мая
Пиццерию, расположенную в курской многоэтажке, выселяют через суд
Клещи покусали больше тысячи курян
«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов
Под Курском построят храм-мемориал
Житель Курска угнал и сжег автомобиль
В Курске откроется выставка прозрачных скульптур
В Курске на Щепкина загорелся деревянный дом
«Тысячу и одну ночь» покажут в кукольном театре
В Курске пройдет шоу-программа ко Дню детей
Курян приглашают послушать «Биляр-Бэнд»