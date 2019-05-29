2019-05-29T10:43:07+03:00
Общество

В Курске из-за собаки в салоне не смогли эвакуировать автомобиль

Сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению незаконной парковки
Яна ШЕЛЕСТ
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Около Северного рынка стоящие на тротуаре автомобили - обычное зрелищеОколо Северного рынка стоящие на тротуаре автомобили - обычное зрелище
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28 мая сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями органов власти и журналистами провели рейд по выявлению незаконной парковки автомобилей на тротуарах.

Около гостиницы Октябрьской автомобили оставляют постоянно, при этом собственники гостиницы считают это место парковочным для тех, кто отдыхает здесь. Разобраться в ситуации не смогли и представители комитета архитектуры и градостроительства. Поскольку в план застройки города парковочные места возле гостиницы не включены.

На Павлова сотрудники правоохранительных органов не смогли эвакуировать автомобиль, припаркованный на тротуаре. Хозяин оставил внутри собаку. А по закону, машину с животными эвакуировать запрещено.

Около Северного рынка стоящие на тротуаре автомобили - обычное зрелище, несмотря на то, что на обочине дороги размечены парковочные места. Эвакуатор забрал одну машину на штрафстоянку. Его хозяин заплатит штраф.

Ежедневно сотрудники ГИБДД эвакуируют 15-16 автомобилей, которые паркуются на тротуарах.

«Конечно, администрация Курской области обеспокоена ситуацией, которая складывается в областном центре в части незаконных парковок. Совместно с заинтересованными структурами мы проработаем все вопросы и в ближайшее время постараемся найти выход из ситуации», - сообщила представитель комитета промышленности и транспорта города Наталья Михайлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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