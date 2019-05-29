2019-05-29T10:01:21+03:00
Общество

Под Курском в деревне нашли артснаряд

Боеприпас обезвредили спасатели
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло 28 маяЧП произошло 28 маяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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28 мая на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны в деревне 1-я Гусиновка Золотухинского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Здесь нашли артснаряд 76 мм, который был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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