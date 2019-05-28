В Курске инвалид не могла получить инсулин

СЕГОДНЯ 16:13 2019-05-28T16:13:47+03:00

Курские инвалиды не всегда могут получить положенные от государства лекарства в срок Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В прокуратуру Курской области обратилась местная жительница с жалобой на нарушения ее прав на льготное лекарственное обеспечение. Женщина страдает сахарным диабетом, является инвалидом второй группы и имеет право на обеспечение лекарствами за счет средств федерального бюджета.

Курская городская больница № 6, в которой женщина стоит на учете, направила в комитет здравоохранения Курской области заявку на приобретение для нее инсулина. Однако жизненно необходимое лекарство курянка получила несвоевременно, заявили в ведомстве.

Причина - ненадлежащее планирование комитетом здравоохранения Курской области закупок в целях обеспечения граждан в достаточном объеме необходимыми лекарственными препаратами, отметили в прокуратуре.

Во время этой проверки также установлено, что при наличии средств федерального бюджета комитет здравоохранения Курской области не организовал в достаточном объеме обеспечение граждан, нуждающихся в лекарственном препарате для лечения почечной недостаточности. В результате страдающие этой болезнью не обеспечены необходимым лекарством.

Первый заместитель прокурора области внес председателю комитета здравоохранения Курской области представление, в котором потребовал устранить нарушения/

Сейчас организованы и проведены закупки и заключены государственные контракты на поставку жизненно необходимых лекарственных препаратов. В ближайшее время лекарства поступят в аптечные учреждения Курской области, заверили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU