Изменилась программа Среднерусского Экономического Форума, который пройдет в Курске

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-28T15:33:11+03:00

По традиции СЭФ пройдет в Курске Фото: Светлана ВОЛКОВА

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26 июня пройдут тематические заседания Форума, а 27 июня состоятся официальные мероприятия, в том числе основная пленарная дискуссия на тему «ЦИФРОВОЙ РЕГИОН». Изменение плана СЭФ-2019 связано с уточнением дат проведения заседания Президиума Госсовета.

Регистрация на форум проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru и открыта до 21 июня 2019 года. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ – «Цифровой регион». Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Подробнее о форуме на www.sef-kursk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU