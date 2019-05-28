В Курске стартует проект «Зона газона»

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-28T15:17:30+03:00

За два года работы «Зону газона» посетили свыше 2 тыс. человек

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В Курске стартует сезон образовательных пикников «Зона газона. Торжественное открытие проекта под названием «Привет, лето!» состоится 31 мая в 16:00 в Детском парке на площади Перекальского.

В день открытия будут работать восемь тематических площадок. Гостей ждут мастер-классы по актерскому мастерству, танцевальным направлениям, визажу, дизайну одежды, аниматорские программы и квесты, спортивные тренировки, чемпионаты по настольным играм, лекции о личностном развитии, презентации от волонтеров и беседа с известными спикерами о политике. Участников пикника также ждут выступления творческих молодежных коллективов, подарки от партнеров, фотозоны.

За два года работы «Зону газона» посетили свыше 2 тыс. человек. Проект дважды получал грант Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2017 и 2018 годах.

Подробная информация о «Зоне газона» на vk.com/zonagazona46.

ИСТОЧНИК KP.RU