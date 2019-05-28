В Курске разыскивают похитительницу очков

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-28T14:34:24+03:00

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Курские полицейские устанавливают личность предполагаемой подозреваемой в краже имущества у продавца. По предварительной информации, женщина зашла в подсобку магазина на проспекте Хрущева в Курске и похитила солнцезащитные очки стоимостью 20 тысяч рублей.

Сейчас девушку разыскивают, а также выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД по Курской области. Все, кому известна ее личность, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-90.

ИСТОЧНИК KP.RU