2019-05-28T14:18:32+03:00
Спорт

1 июня в центре Курска перекроют движение

В городе пройдет легкоатлетический кросс
Яна ШЕЛЕСТ
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Забег стартует в 9.00Забег стартует в 9.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 июня в 9.00 на Красной площади стартует легкоатлетический кросс. В связи с этим Красная площадь и улица Ленина будут закрыты для автомобильного транспорта, в том числе и общественного.

Соревнования по бегу на 4,5 км для всех любителей бега организует Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, управление культуры города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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