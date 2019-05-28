1 июня в центре Курска перекроют движение
В городе пройдет легкоатлетический кросс
Забег стартует в 9.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 июня в 9.00 на Красной площади стартует легкоатлетический кросс. В связи с этим Красная площадь и улица Ленина будут закрыты для автомобильного транспорта, в том числе и общественного.
Соревнования по бегу на 4,5 км для всех любителей бега организует Управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска, управление культуры города Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU