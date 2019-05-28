Горячую воду в Сеймском округе дадут 29 мая

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-28T14:13:58+03:00

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В Сеймском округе Курске завершились испытания теплосетей. Потребителей начали подключать к системе горячего водоснабжения. В связи с тем, что объем ремонтных работ оказался значительным (рабочие за две недели выявили и заменили 22 ветхих участка сетей, и еще три необходимо переложить), сроки подключения для 67 домов перенесли на 29 мая.

Список домов, к которым подведут горячую воду в течение завтрашнего дня:

- ул. Серегина, 4/7, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18а, 18б, 18, 19, 19а, 21, 23, 25; - ул. Энергетиков, 3, 3а, 1/41, 9, 9а, 11, 11а, 11б; - ул. Гагарина, 2, 2б, 4, 6, 14а, 16, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 28; - п-т. Кулакова, 7, 9, 25, 25а, 29/1, 29/2, 29/3, 33а, 35, 35а, 35а/1, 35а/2, 35а/3, 39б, 39а, 43; - ул. Харьковская, 18, 19, 21, 22, 23; - ул. Народная, 2, 2а; - ул. Белгородская, 18, 19, 23; - ул. Парковая, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7; - ул. Обоянская, 17, 19; - ул. Дружбы, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU