2019-05-28T14:06:35+03:00
Происшествия

Пиццерию, расположенную в курской многоэтажке, выселяют через суд

Жильцы жалуются, что канцерогенные выбросы продуктов горения затягивает в квартиры
Ольга ДАНИЛОВА
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Жильцы проспекта Клыкова обратились с жалобойЖильцы проспекта Клыкова обратились с жалобойФото: Светлана ВОЛКОВА
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По обращению активистов Роспотребнадзор проверил работу пиццерии, открытую без согласия жильцов на первом этаже многоэтажного дома №8 на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске. Предприятие общепита организовано в бывшем офисном помещении, не приспособленном для приготовления еды. Роспотребнадзор возбудил против предпринимателя административное дело и направил материалы в суд.

По словам жильцов дома, в бывшем офисном помещении, где располагается пиццерия, нет производственной вентиляции, запасного выхода, окна в цокольном этаже расположены на уровне человеческого роста и закрыты решетками. Вытяжная вентиляция выведена в окна цокольного и первого этажей, к подъезду дома. Канцерогенные выбросы продуктов горения затягивает в квартиры жильцов. Предприятие работает круглосуточно, без перерыва и выходных.

Теперь свое решение должен вынесли суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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