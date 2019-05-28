Пиццерию, расположенную в курской многоэтажке, выселяют через суд

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-28T14:06:35+03:00

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По обращению активистов Роспотребнадзор проверил работу пиццерии, открытую без согласия жильцов на первом этаже многоэтажного дома №8 на проспекте Вячеслава Клыкова в Курске. Предприятие общепита организовано в бывшем офисном помещении, не приспособленном для приготовления еды. Роспотребнадзор возбудил против предпринимателя административное дело и направил материалы в суд.

По словам жильцов дома, в бывшем офисном помещении, где располагается пиццерия, нет производственной вентиляции, запасного выхода, окна в цокольном этаже расположены на уровне человеческого роста и закрыты решетками. Вытяжная вентиляция выведена в окна цокольного и первого этажей, к подъезду дома. Канцерогенные выбросы продуктов горения затягивает в квартиры жильцов. Предприятие работает круглосуточно, без перерыва и выходных.

Теперь свое решение должен вынесли суд.

ИСТОЧНИК KP.RU