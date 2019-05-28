Клещи покусали больше тысячи курян

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-28T13:53:22+03:00

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В медучреждения Курской области по поводу присасывания клещей обратились 1036 жителей региона, в том числе 371 ребенок, сообщили в Роспотребнадзоре.

Случаи присасывания клещей регистрируются во всей Курской области. Среди наиболее вероятных мест нападения, которые были названы пострадавшими - лесные массивы, лесопарковые зоны, городские парки и скверы.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» исследовано 232 клеща на наличие возбудителей клещевых инфекций, в 34 особях (14,65%) обнаружены возбудители боррелиоза, в 13 (5,6% от исследованных) – возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 2 (0,8%) – возбудители моноцитарного эрлихиоза.

Акарицидные обработки проведены на 278,95 га, из них 138,15 га - территории ЛОУ.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области рекомендуют быть внимательными при посещении «зеленой зоны» и напоминают, что основной мерой предупреждения присасывания клещей является индивидуальная защита. Одежда должна быть светлой, плотно прилегающей, брюки заправлены в носки, рубашка - в брюки, голову и шею необходимо защищать платком или шапочкой. Эффективность защиты от клещей многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить непосредственно на кожу. Перед применением необходимо внимательно изучить инструкцию.

Для снижения риска на дачных и личных приусадебных участках нужно периодически скашивать высокую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU