«Зелёный Марафон» Сбербанка продлится 10 часов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-28T13:52:39+03:00

В России марафон состоится в 60 городах, в Казахстане — в семи, в Белоруссии — в одном

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География марафона простирается от Владивостока до Калининграда. Учитывая наличие 11 часовых зон в России, спортивные мероприятия марафона будут непрерывно длиться более 600 минут. Самый первый забег начнется на Дальнем Востоке в 5:00 по московскому времени, а позже всего завершится классическая дистанция марафона 42 км 195 метров в Москве, окончание которой запланировано на 15:00. Таким образом «Зеленый Марафон» Сбербанка продлится дольше 6 футбольных матчей, но на один час меньше легендарного теннисного матча Изнер — Маю, сыгранного на Уимблдоне в 2010 году.

Программа спортивных и праздничных мероприятий представлена на сайте.

На данный момент для участия в «Зелёном Марафоне» зарегистрировалось уже более 110 тысяч человек. Все они смогут выйти на старт разных дистанций. В российских регионах участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции — 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет.

Традиционно в городах-участниках «Зелёного Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции.

ИСТОЧНИК KP.RU