Житель Курска угнал и сжег автомобиль

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-28T12:17:10+03:00

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В полицию обратился житель Курска и cообщил, что у него угнали автомобиль. Мужчина рассказал, что познакомился на улице с каким-то парнем, а затем они вместе пошли отмечать встречу спиртными напитками. Уходя домой, новый знакомый прихватил с собой барсетку потерпевшего, в которой лежали ключи от ВАЗа.

Злоумышленник угнал машину, а затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег ее. Сгоревший автомобиль сотрудники полиции обнаружили в лесополосе.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 37-летний житель областного центра. В отношении него возбуждили уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU