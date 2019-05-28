В Курске откроется выставка прозрачных скульптур

СЕГОДНЯ 11:48 2019-05-28T11:48:43+03:00

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С 30 мая по 13 июня на центральной площади Курского государственного медицинского университета пройдет выставка «Болезнь молодых, или жизнь с болью». Экспонаты выставки - девять прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками. За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй историй людей с болезнью Бехтерева.

Экспозиция создана для информирования врачебного сообщества и пациентов о важности ранней диагностики болезни Бехтерева и привлечение внимание широкой аудитории к этой значимой медико-социальной проблеме. Один из самых распространенных симптомов этого тяжелого заболевания боль в спине, с которой многие из нас живут, не придавая ей особого значения, подвергая себя опасности развития необратимых последствий.

Выставка световых скульптур «Болезнь молодых, или жизнь с болью» проводится по инициативе межрегиональной общественной благотворительной организации инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева», при поддержке общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России». Впервые выставка была представлена в 2017 году в Москве, затем демонстрировалась в 2017-18 годах на различных площадках столицы, а также с успехом прошла в Казани, Туле и Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU