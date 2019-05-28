В Курске на Щепкина загорелся деревянный дом

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-28T11:47:55+03:00

В ликвидации пожара привлекались 14 человек и пять единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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28 мая примерно в 8:15 в Курске на улице Щепкина загорелся жилой деревянный дом. На место происшествия были направлены спасатели пожарно-спасательной части № 4, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 08:24, ликвидировали полностью - в 08:25. В жилом доме размером восемь на восемь метров огонь повредил вещи б/у на площади 0,5 квадратных метра.

В ликвидации пожара привлекались 14 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU