2019-05-28T11:29:11+03:00
Звезды

«Тысячу и одну ночь» покажут в кукольном театре

Зрителей ждут восточный колорит, чудеса и волшебные превращения!
Ольга ДАНИЛОВА
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Сцена из спектакляСцена из спектакляФото: из открытых источников
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Этот спектакль – дань уважения истории и традициям Курского театра кукол. Эта арабская сказка из цикла «Тысяча и одна ночь» была одной из первых постановок в репертуаре только что созданного театра в 1945 году. Современная постановка – история о благородстве, верности, любви и дружбе, наполненная восточным колоритом, чудесами и волшебными превращениями. Премьера спектакля состоялась 5 октября 2014 года.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств Валерий Бугаев, художник-постановщик – Виктор Никитин, композитор – заслуженный работник культуры РФ Александр Москаленко.

(6+)

1 июня в 13.00

Курский государственный театр кукол

ул. Радищева, д. 2

ИСТОЧНИК KP.RU

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