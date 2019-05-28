В Курске пройдет шоу-программа ко Дню детей
Международный день защиты детей - это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.
В честь этого праздника на площади перед кинотеатром «Родина» в Курске пройдет развлекательная шоу-программа для детей «Здравствуй, солнечное лето!», в которой примут участие лучшие творческие коллективы города Курска, детские школы искусств № 3, № 9. Для зрителей прозвучат вокальные и хореографические композиции, а также гостей мероприятия ожидает интересная конкурсная программа и множество приятных сюрпризов. По окончании развлекательной шоу-программы на открытой площадке зрителям покажут мультфильм.
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1 июня в 19.30
Кинотеатр «Родина»
ул. Менделеева, д. 31
ИСТОЧНИК KP.RU