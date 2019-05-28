2019-05-28T11:24:51+03:00
Звезды

В Курске пройдет шоу-программа ко Дню детей

Участие бесплатное для всех
Ольга ДАНИЛОВА
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Праздник состоится на площади перед кинотеатром "Родина"Праздник состоится на площади перед кинотеатром "Родина"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Международный день защиты детей - это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.

В честь этого праздника на площади перед кинотеатром «Родина» в Курске пройдет развлекательная шоу-программа для детей «Здравствуй, солнечное лето!», в которой примут участие лучшие творческие коллективы города Курска, детские школы искусств № 3, № 9. Для зрителей прозвучат вокальные и хореографические композиции, а также гостей мероприятия ожидает интересная конкурсная программа и множество приятных сюрпризов. По окончании развлекательной шоу-программы на открытой площадке зрителям покажут мультфильм.

(0+)

1 июня в 19.30

Кинотеатр «Родина»

ул. Менделеева, д. 31

ИСТОЧНИК KP.RU

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