2019-05-28T11:13:22+03:00
Звезды

Курян приглашают послушать «Биляр-Бэнд»

Концерт состоится в филармонии
Ольга ДАНИЛОВА
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Зрители услышат джазЗрители услышат джазФото: из открытых источников
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«Биляр-Бэнд» – джазовый оркестр, был основан в 1989 году под управлением Юрия Николаевича Биляра. В его состав вошли преподаватели и студенты Белгородского государственного института искусств и культуры.

«Биляр-Бэнд» – это яркий коллектив, отличающийся от всех исключительно своей молодой энергетикой. Коллектив не раз побеждал во всероссийских и международных музыкальных конкурсах и фестивалях. В репертуаре оркестра более 400 произведений разных стилей и жанров: от классики до свинга, латиноамериканская музыка, джаз, хип-хоп, диско-поп и многое другое.

«Биляр-Бэнд» под руководством Александра Яговдика отпразднует свое 30-летие на курской сцене. В юбилейной программе прозвучат произведения российского и зарубежного джаза. В концерте принимает участие вокальная группа One Sound (руководитель – Инна Урсу).

(6+)

30 мая в 19.00

Курская областная государственная филармония

Пл. Перекальского, 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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