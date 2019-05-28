Барабанщицы из Курской области попали в Книгу Рекордов Гиннесса
Новый рекорд для книги Гиннесса установили в День города Санкт-Петербурга.Артем КИЛЬКИН
В установлении рекорда принял участие и отряд барабанщиц из Беловского района
26 мая в День города в Санкт-Петербурге состоялось прздничное шоу. Колонна барабанщиков в ярких костюмах вышла утром на Невский проспект, чтобы исполнить самое массовое барабанное крещендо в мире. В шоу приняли участие тысяча триста человек из разных регионов России.
Праздничное выступление длилось больше 11 минут
Чтобы зафиксировать рекорд, в Петербург из Лондона приехал представитель Книги Гиннесса Правин Патель. Для участия в рекорде каждый барабанщик должен был играть барабанными палочками в одном бите с остальными, вступая по очереди.
Девушки получили сертификат Книги Рекордов Гиннеса
Сначала музыканты исполнили самое массовое тутти в России. А затем выстроились в три ряда и начали отбивать крещендо в 556 барабанов, «передавая» ритм друг другу. Праздничное выступление длилось больше 11 минут. Барабанщиков приветствовали сотни зрителей. Ликованием и аплодисментами они встретили новость о новом рекорде Гиннесса.
В установлении рекорда приняли участие и отряд барабанщиц из Беловского района Курской области под руководством Татьяны Чайченко. Девушки, как участницы большого барабанного крещендо, получили сертификат Книги Рекордов Гиннеса.
ИСТОЧНИК KP.RU