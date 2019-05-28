На «Соловьиную трель» под Курском можно будет доехать на автобусах
В урочище «Рахоль» Курчатовского района, где будет проходить международный фестиваля авторской песни «Соловьиная трель», из Курска и Курчатова будут ходить автобусы.
Из Курска можно будет уехать от остановки «Парк им. Первого мая» на автобусе ПАЗ (номер Н114ТА46).
График движения автобуса:
31 мая — с 16:00 до 23:00;
1 июня — с 10:00 до 20:00;
2 июня — отправление с фестивальной поляны будут осуществляться с 10:00 до 15:00.
Стоимость проезда составит 120 рублей. Автобус будет ходить каждые два часа.
Из Курчатова можно добраться на маршрутном такси марки «ГАЗ» (номер К 234 УЕ 46 ВИЗ). Место отправления – остановка «магазин «Кооператор».
График движения маршрутного такси:
31 мая — с 16:00 до 23:00;
1 июня — с 10:00 до 20:00;
2 июня — с 10:00 до 20:00.
Стоимость проезда - 60 рублей.
Автобус будет ходить один раз в час. Телефон водителя: 8 908 121 48 19, Николай Березуцкий.
Также к месту проведения фестиваля вы можете добраться на личном автомобиле или на рейсовом автобусе «Курск – Курчатов», который ежедневно отправляется с автовокзала г. Курска. Доехать необходимо до стелы «Курчатовский район» и далее пройти 2 км по указателям до поляны.
XXXII Международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель», посвященный 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы, пройдет с 31 мая по 2 июня 2019 в урочище Рахоль. Ожидается, что мероприятия фестиваля посетят свыше 10 тысяч гостей и участников из России, Белоруссии, Украины, Польши, Чехии и Израиля.
ИСТОЧНИК KP.RU