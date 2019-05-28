На «Соловьиную трель» под Курском можно будет доехать на автобусах

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-28T10:23:24+03:00

Ожидается, что мероприятия фестиваля посетят свыше 10 тысяч гостей

Фестиваль пройдет с 31 мая по 2 июня

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В урочище «Рахоль» Курчатовского района, где будет проходить международный фестиваля авторской песни «Соловьиная трель», из Курска и Курчатова будут ходить автобусы.

Из Курска можно будет уехать от остановки «Парк им. Первого мая» на автобусе ПАЗ (номер Н114ТА46).

График движения автобуса:

31 мая — с 16:00 до 23:00;

1 июня — с 10:00 до 20:00;

2 июня — отправление с фестивальной поляны будут осуществляться с 10:00 до 15:00.

Стоимость проезда составит 120 рублей. Автобус будет ходить каждые два часа.

Из Курчатова можно добраться на маршрутном такси марки «ГАЗ» (номер К 234 УЕ 46 ВИЗ). Место отправления – остановка «магазин «Кооператор».

График движения маршрутного такси:

31 мая — с 16:00 до 23:00;

1 июня — с 10:00 до 20:00;

2 июня — с 10:00 до 20:00.

Стоимость проезда - 60 рублей.

Автобус будет ходить один раз в час. Телефон водителя: 8 908 121 48 19, Николай Березуцкий.

Также к месту проведения фестиваля вы можете добраться на личном автомобиле или на рейсовом автобусе «Курск – Курчатов», который ежедневно отправляется с автовокзала г. Курска. Доехать необходимо до стелы «Курчатовский район» и далее пройти 2 км по указателям до поляны.

XXXII Международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель», посвященный 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы, пройдет с 31 мая по 2 июня 2019 в урочище Рахоль. Ожидается, что мероприятия фестиваля посетят свыше 10 тысяч гостей и участников из России, Белоруссии, Украины, Польши, Чехии и Израиля.

ИСТОЧНИК KP.RU