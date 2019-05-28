2019-05-28T09:18:21+03:00
Общество

В Курске установят памятник «Ветерану Великой Отечественной войны»

С такой инициативой выступил полковник в отставке Анатолий Щербаков
Яна ШЕЛЕСТ
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Скульптуру планируется установить на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войныСкульптуру планируется установить на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны
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В городском комитете архитектуры и градостроительства состоялось заседание жюри конкурса на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны». Конкурс был объявлен 25 марта 2019 года.

На суд жюри представили десять творческих проектов. Лучшей названа работа авторского коллектива из Москвы в составе скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого. Авторы трех лучших проектов будут удостоены премий: 1-я – 100 тысяч рублей, 2-я – 60 тысяч рублей и 3-я – 35 тысяч рублей.

Скульптуру планируется установить на территории Мемориала павших в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. к 75-летию Великой Победы

ИСТОЧНИК KP.RU

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