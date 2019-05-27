2019-05-27T17:28:25+03:00
Общество

В Курской области насчитали рекордное количество соловьев

В черте Курска отмечено 490 поющих птиц
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области учтено 611 поющих соловьев - это рекорд!В Курской области учтено 611 поющих соловьев - это рекорд!Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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24 мая в Курской области завершилась акция по подсчету поющих соловьев «Соловьиные ночи». В черте города Курска, включая Курский район, отмечено 490 поющих соловьев.

Больше всего соловьев зарегистрировано по берегам рек Сейм, Тускарь, Кривец. Много их в окрестностях Знаменской рощи, Боевой дачи, Соловьиной рощи. На Майском бульваре - 14, на проспектах Плевицкой и Клыкова по 11; по улицам: Хуторская и Светлый проезд по 10, Верхняя Рябиновая, Рябиновая, Магистральный проезд по 5.

В 2019 г. в Курской области учтено 611 поющих соловьев - это рекорд! Из районов получена информация о 121 поющем соловье: Щигровский - 34, Глушковский - 31, Золотухинский и Медвенский по 17, Октябрьский - 12, Железногорский - 7, Курчатовский - 3.

Сотрудники Центрально-Черноземного заповедника выражают огромную благодарность всем участникам акции «Соловьиные ночи в Курске». И приглашают всех курян на «День открытых дверей» в заповедник 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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