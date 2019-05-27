2019-05-27T17:05:18+03:00
Общество

В Курске отметят День пограничника

28 мая в парке им. Дзержинского состоится торжественное мероприятие
Яна ШЕЛЕСТ
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В парке имени Дзержинского состоится торжественное мероприятиеВ парке имени Дзержинского состоится торжественное мероприятиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 мая с 9.30 в парке имени Дзержинского состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Затем участники митинга пройдут по четной стороне улицы Дзержинского до Пролетарского сквера.

Движение автомобильного транспорта по двум полосам дороги по четной стороне улицы Дзержинского от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Либкнехта на время проведения шествия будет закрыто.

Сегодня, 27 мая, с 18.30 до 20.30 в парке им. Дзержинского пройдет общественно-патриотическая акция «Боевой расчёт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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