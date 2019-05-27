В Курске отметят День пограничника

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-27T17:05:18+03:00

28 мая в парке им. Дзержинского состоится торжественное мероприятие

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28 мая с 9.30 в парке имени Дзержинского состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. Затем участники митинга пройдут по четной стороне улицы Дзержинского до Пролетарского сквера.

Движение автомобильного транспорта по двум полосам дороги по четной стороне улицы Дзержинского от пересечения с улицей Чернышевского до пересечения с улицей Либкнехта на время проведения шествия будет закрыто.

Сегодня, 27 мая, с 18.30 до 20.30 в парке им. Дзержинского пройдет общественно-патриотическая акция «Боевой расчёт».

ИСТОЧНИК KP.RU