Грабитель забрал у 88-летней курянки деньги и мобильник
Касторенский районный суд вынес приговор 46-летнему гражданину Украины. Он признан виновным в грабеже и в незаконном проникновении в жилище.
Как установлено в суде, ночью 27 декабря пьяный мужчина решил похитить деньги из дома 88-летней жительницы Касторенского района.
Разбив оконное стекло, он забрался в дом пенсионерки, где увидев престарелую женщину, потребовал отдать все имеющиеся у нее деньги. Получив 18 тысяч рублей и забрав мобильный телефон, он скрылся с места преступления.
Сотрудники полиции задержали его в Тамбовской области. Во время расследования уголовного дела установлено, что ранее на территории Касторенского района он совершил еще два преступления: кражу денег и незаконное проникновение в жилище.
Суд дал ему наказание в виде трех лет исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU