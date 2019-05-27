Грабитель забрал у 88-летней курянки деньги и мобильник

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-27T17:01:34+03:00

Грабитель получил три года колонии Фото: Из архива КП.

Гражданин Украины совершил несколько грабежей в Курской области

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Касторенский районный суд вынес приговор 46-летнему гражданину Украины. Он признан виновным в грабеже и в незаконном проникновении в жилище.

Как установлено в суде, ночью 27 декабря пьяный мужчина решил похитить деньги из дома 88-летней жительницы Касторенского района.

Разбив оконное стекло, он забрался в дом пенсионерки, где увидев престарелую женщину, потребовал отдать все имеющиеся у нее деньги. Получив 18 тысяч рублей и забрав мобильный телефон, он скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции задержали его в Тамбовской области. Во время расследования уголовного дела установлено, что ранее на территории Касторенского района он совершил еще два преступления: кражу денег и незаконное проникновение в жилище.

Суд дал ему наказание в виде трех лет исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU