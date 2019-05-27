В Курске открылся третий сезон проекта «Дворовой тренер»

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-27T15:50:37+03:00

Секции будут работать на шести площадках Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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25 мая в Курске на спортивной площадке Центра фехтования состоялось открытие третьего сезона проекта «Дворовый тренер». Во время летних каникул все школьники смогут абсолютно бесплатно заниматься футболом, уличным баскетболом, бадминтоном и велотриалом.

Секции будут работать на шести площадках: в школах № 61, 60, 35, 55 и 30 города Курска, а также на территории Центра фехтования. Обучать школьников будут лучшие тренеры Курской области.

По итогам летних занятий, тренеры сформируют футбольную команду, которая примет участие в региональном этапе «Первого всероссийского фестиваля дворового футбола». Спортивный праздник состоится в августе в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU