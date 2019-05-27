Состоялся Оргкомитет VIII Среднерусского экономического форума

СЕГОДНЯ 14:50 2019-05-27T14:50:12+03:00

Для участия в СЭФ зарегистрировалось уже более 500 человек

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На Оргкомитете СЭФ-2019 сообщили, что на форум уже зарегистрировано 520 человек, подтвердило участие 152 спикера, 4 профильных Министерства и ТПП России направляют своих представителей на мероприятие, региональный охват состава участников составил 14 регионов России.

Подтвердили участие в форуме 16 модераторов из различных отраслей экономики. Наиболее популярными секциями по регистрации участников стали: малый и средний бизнес, умный город, цифровое управление регионом, цифровой туризм и безопасный город.

В рамках СЭФ-2019 состоится выставка «Цифровой регион», где будут продемонстрированы цифровые решения для следующих отраслей: здравоохранение, ЖКХ и умный город, транспорт и промышленность и другие.

Также на сайт СЭФ-2019 начали поступать вопросы к врио Губернатора Роману Старовойту, ответы на которые будут озвучены в рамках Открытого диалога.

Регистрация проводится на сайте http://www.sef-kursk.ru и открыта до 21 июня 2019 года. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ – «Цифровой регион». Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минэкономразвития России, Минпромторга России и ТПП РФ.

В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.

Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

ИСТОЧНИК KP.RU