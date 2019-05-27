В рамках СЭФ-2019 в Курске будет работать Биржа контактов
Основная задача площадки - создание единого бизнес-пространства и организация полноценного взаимодействия между представителями деловых кругов
По традиции СЭФ пройдет в КурскеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Биржа контактов призвана наладить взаимодействие российских и иностранных инвесторов, предпринимателей. Участники биржи смогут представить свои бизнес-решения, найти поставщиков оборудования и технологий, выйти на новые рынки. Представители бизнеса смогут обсудить цифровизацию малого бизнеса, цифровую медицину и другие направления.
Воспользоваться услугами Биржи контактов может любое заинтересованное лицо, пройдя предварительно регистрацию на сайте форума http://www.sef-kursk.ru/2019/birzha-kontaktov/
ИСТОЧНИК KP.RU