2019-05-27T14:40:24+03:00
Происшествия

Под Курском нашли минометную мину

ЧП произошло в Горшечном
Яна ШЕЛЕСТ
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Взрывоопасный боеприпас изъяли и вывезли на полигонВзрывоопасный боеприпас изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице Новая в поселке Горшечное, Горшеченского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Саперы обнаружили минометную мину калибром 82 мм.

Взрывоопасный боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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