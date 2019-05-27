Под Курском нашли минометную мину
ЧП произошло в Горшечном
Взрывоопасный боеприпас изъяли и вывезли на полигонФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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27 мая в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице Новая в поселке Горшечное, Горшеченского района.
На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Саперы обнаружили минометную мину калибром 82 мм.
Взрывоопасный боеприпас изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU