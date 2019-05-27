21-летний житель Курской области до смерти избил своего родственника

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-27T13:58:16+03:00

От полученных травм потерпевший скончался в больнице Фото: Из архива "КП"

Парень проведет семь лет в колонии строгого режима

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Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего молодого человека. Парня признали виновным в умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

С осени прошлого года подсудимый гостил у своей бабушки. В доме пенсионерки также проживал ее 55-летний брат, который ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. Между родственниками сложились неприязненные отношения.

23 декабря 2018 года вечером молодой человек зашел в комнату, где его родственник распивал спиртное со знакомым. Разозлившись, мужчина стал оскорблять парня с использованием выражений тюремного жаргона.

Молодой человек, который также находился в нетрезвом состоянии, начал бить обидчика руками и ногами. Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительного колонии строго режима, сообщили в прокуратуре Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU