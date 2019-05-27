21-летний житель Курской области до смерти избил своего родственника
Касторенский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего молодого человека. Парня признали виновным в умышленном причиненим тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
С осени прошлого года подсудимый гостил у своей бабушки. В доме пенсионерки также проживал ее 55-летний брат, который ранее неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. Между родственниками сложились неприязненные отношения.
23 декабря 2018 года вечером молодой человек зашел в комнату, где его родственник распивал спиртное со знакомым. Разозлившись, мужчина стал оскорблять парня с использованием выражений тюремного жаргона.
Молодой человек, который также находился в нетрезвом состоянии, начал бить обидчика руками и ногами. Через несколько дней от полученных травм потерпевший скончался в больнице.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительного колонии строго режима, сообщили в прокуратуре Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU