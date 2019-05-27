В Курске на Павлуновского завершили ремонт тепломагистрали

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-27T12:55:51+03:00

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Специалисты «Квадры» завершили ремонт тепломагистрали по улице Павлуновского. Энергетики заменили 26 метров ветхого трубопровода диаметром 700 мм. До конца недели участок засыплют грунтом и благоустроят территорию.

— Накануне в 18:00 мы включили теплосеть в работу, после чего возобновили подачу горячей воды подключенным от нее потребителям, - сообщил директор комплекса теплоснабжения Курского филиала «Квадры» Олег Алексеев.

Напомним, 22 мая в районе перекрестка улиц Дзержинского и Бочарова прорвало ветхий трубопровод. По улице потекла горячая вода. 28 домов и несколько соцобъектов по улицам Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Дзержинского и Ломоносова отключили от горячего водоснабжения.

Рабочие приступили к откачке воды, а затем и к ремонту поврежденного участка. В ходе работ выяснилось, что зону ремонта необходимо расширить. Ремонт затянулся на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU