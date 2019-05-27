Под Курском пьяный работник автомойки угнал машину клиента
В Железногорске сотрудники ДТП патрулировали улицу. Их внимание привлек автомобиль «Тойота», который двигался на большой скорости и странно петлял. На требование полицейских остановиться водитель не отреагировал.
Сотрудники ДПС блокировали нарушителя после недолгого преследования. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что и подтвердил алкотестер. Иномарку он угнал с автомойки, где он работает.
Хозяин оставил машину на химчистку. Подозреваемый забрал ключи, а ближе к ночи, после употребления спиртного, решил покататься по городу. Также выяснилось, что 24-летний ранее судимый железногорец не имеет права на управление транспортным средством. Молодого человека арестовали на десять суток.
По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела. За это преступление грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU